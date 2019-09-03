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На подпись Зеленскому отправили закон о снятии неприкосновенности

Новости » Политика    03.09.2019 - 19:47
На подпись Зеленскому отправили закон о снятии неприкосновенности
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Президенту Владимиру Зеленскому направлен на подпись законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

На подпись Зеленскому отправили закон о снятии неприкосновенности

В частности, на странице проекта закона на сайте парламента указано, что документ возвращен с подписью главы ВР Дмитрия Разумкова и передан на подпись президенту.

Напомним, после внесенных изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности парламентарии планируют привести в соответствие с этим документом все другие законы, в которых говорится об иммунитете народного депутата.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим также, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов принят без нарушений закона о регламенте Верховной рады.

Подчеркнем, Зеленский заверил нардепов, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Он отметил, что депутаты не будут нести ответственность за политические решения.

Закон о снятии неприкосновенности принят без нарушений регламента, - Разумков РАДА ОТМЕНИЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ
Новости Украины Владимир Зеленскийнеприкосновенность
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