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На підпис Зеленському відправили закон про зняття недоторканності

Новини » Політика    03.09.2019 - 19:47
На підпис Зеленському відправили закон про зняття недоторканності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

Президенту Володимиру Зеленському направлений на підпис законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів. Про це свідчать дані на сайті ВР.

На підпис Зеленському відправили закон про зняття недоторканності

Зокрема, на сторінці проекту закону на сайті парламенту зазначено, що документ повернутий з підписом глави ВР Дмитра Разумкова і переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, після внесених змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності парламентарії планують привести у відповідність з цим документом всі інші закони, в яких йдеться про імунітет народного депутата.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні Рада прийняла в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Так, закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Відзначимо також, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів прийнятий без порушень закону про регламент Верховної ради.

Підкреслимо, Зеленський запевнив нардепів, що при знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет. Він зазначив, що депутати не будуть нести відповідальність за політичні рішення.

Закон про зняття недоторканності прийнятий без порушень регламенту, - Разумков РАДА СКАСУВАЛА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕПУТАТІВ
Новини України Володимир Зеленськийнеприкосновенность
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