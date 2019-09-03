Рада внесет ряд изменений в законы из-за отмены неприкосновенности

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

"Слуга народа" пока не определилась, когда начнет вносить соответствующие законопроекты

После внесенных изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности парламентарии планируют привести в соответствие с этим документом все другие законы, в которых говорится об иммунитете народного депутата. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина

По ее словам, фракция "Слуга народа" будет вносить соответствующие законопроекты о внесении изменений в законах.

"Мы сейчас принимали закон о Конституции, а Конституция имеет высшую юридическую силу, и все остальные законы должны соответствовать Конституции. Следовательно, привести в порядок все законы, где есть статус неприкосновенности, мы должны. Да, будем вносить. Пока не определяли (когда, - ред.). Но тем не менее изменения в Конституцию вступают в силу с 1 января 2020 года", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Подчеркнем, теперь законопроект должен подписать глава парламента, после чего он будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как писало РБК-Украина, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов принят без нарушений закона о регламенте Верховной рады.

Добавим также, фракция "Слуга народа" планирует принять полтысячи законопроектов до конца года.