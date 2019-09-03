Закон о снятии неприкосновенности принят без нарушений регламента, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков уверяет, что при принятии закона была выдержана процедура

Законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов принят без нарушений закона о регламенте Верховной рады. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процедура принятия закона была выдержана.

"Депутаты могут сейчас идти и подавать в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно будет идти на выборы. Это двойные стандарты. Я считаю, что мы выдержали процедуру. Регламент - очень тяжелый закон. Всегда можно будет найти пункт, которого можно сказать, что он не был в полном объеме выполнен. Но если мы идем по общим процедурах, которых мы придерживались, уверен, что решение о его принятия полностью соответствует действующему законодательству", - заявил Разумков.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук также отметил, что комитет вправе собираться в период между сессиями Верховной рады.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Так, документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Он заверил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения.

Добавим также, глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что работа Верховной рады Украины во вторник, 3 сентября, продлена до исчерпания повестки дня. Народные депутаты проголосовали за то, что будут работать после 18:00. Предложение о продлении работы поддержали 317 парламентариев.