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При снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет, - Зеленский

Новости » Политика    03.09.2019 - 10:55
При снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Депутаты не будут нести ответственности за политические решения

Президент Владимир Зеленский заявил, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Об этом он заявил на заседании Рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения.

"Хочу развеять все мифы. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственности за политические решения. За голосование или любые публичные выступления", - заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что депутат должен нести ответственность за совершение уголовного преступления.

"Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает какое-либо уголовное преступление, он должен нести ответственность", - заявил он.

Добавим, индемнитет - означает, что депутат не несет никакой ответственности за свои решения и высказывания в парламенте. Главной целью введения института в систему права является гарантирование выполнения депутатом своих полномочий. То есть, суть депутатских привилегий (к которым относится и право на индемнитет) заключается в "охране надлежащего достоинства, эффективности и независимости" законодательной ветви власти, а не "защита отдельных лиц" от правосудия, как часто ошибочно считают.

Напомним, сегодня проходит заседание Рады 9 созыва. В повестке дня депутатов значится рассмотрение во втором чтении снятие депутатской неприкосновенности. Также на заседание прибыл президент Владимир Зеленский.

Во время этого заседания председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что работа Верховной рады Украины во вторник, 3 сентября, продлена до исчерпания повестки дня. Народные депутаты проголосовали за то, что будут работать после 18:00. Предложение о продлении работы поддержали 317 парламентариев.

Рада продолжила работу до исчерпания повестки дня Рада приступила к рассмотрению закона о снятии депутатской неприкосновенности
Новости Украины Владимир Зеленскийнеприкосновенность
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