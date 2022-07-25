У Зеленского жестко отреагировали на поездку Лаврова в Африку на фоне созданного РФ голода

Добавим, что 24 июля Лавров отправился в 5-дневное турне по странам Африки.

"Сначала устраиваешь искусственный голод, потом - приезжаешь "похлопать по плечу". Одной рукой подписываешь Стамбульскую инициативу, второй - обстреливаешь порт Одессы. Вербуешь в свою армию мусульман, но обстреливаешь мечети в Украине", - написал Подоляк.

Он отметил, что несмотря на прихоти Москвы, мир получит украинское зерно. Он добавил, что Украина, как никто знает, что такое искусственный голод, прописанный российскими сценаристами, поэтому ответственно выполняет соглашения.

По его словам, все, что нужно сделать РФ, - перестать врать и начать выполнять обязательства, взятые на себя в Стамбуле.