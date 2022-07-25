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У Зеленского жестко отреагировали на поездку Лаврова в Африку на фоне созданного РФ голода

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Африку является квинтэссенцией российского садизма.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Добавим, что 24 июля Лавров отправился в 5-дневное турне по странам Африки.

"Сначала устраиваешь искусственный голод, потом - приезжаешь "похлопать по плечу". Одной рукой подписываешь Стамбульскую инициативу, второй - обстреливаешь порт Одессы. Вербуешь в свою армию мусульман, но обстреливаешь мечети в Украине", - написал Подоляк.

Он отметил, что несмотря на прихоти Москвы, мир получит украинское зерно. Он добавил, что Украина, как никто знает, что такое искусственный голод, прописанный российскими сценаристами, поэтому ответственно выполняет соглашения.

По его словам, все, что нужно сделать РФ, - перестать врать и начать выполнять обязательства, взятые на себя в Стамбуле.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение об экспорте зерна из Украины.

Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту Одессы, где находилось зерно, которое готовилось на экспорт.

К тому же, Лавров заявил, что соглашение о "зерновом коридоре" не мешает России продолжать войну против Украины.

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