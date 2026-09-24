Зеленського запитали про візит у Москву, він відповів: "На ракеті"

Російські "журналісти" на полях Генасамблеї ООН вигукнули Зеленському запитання, коли той збирається поїхати до Москви.

"На ракеті, бл**ь", - відповів президент.

В Кремлі вже неодноразово заявляли, що зустріч президента України з російським диктатором можлива лише в Москві - будь-які альтернативні майданчики для переговорів там раніше відкидали.

Нагадаємо, того ж дня Зеленський заявляв, що Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро та інші українські міста - за його словами, саме від російського диктатора світом поширюються війна та нестабільність.

Раніше президент також зазначав, що без повернення анексованого Криму під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права - саме з окупації півострова у 2014 році Росія почала демонструвати неповагу до світового порядку.