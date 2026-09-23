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Зеленський: Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - його треба зупинити

21:20 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський: Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - його треба зупинити Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін намагається захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. Саме від нього світом поширюються війна та нестабільність.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор не планує зупинятися і має загарбницькі плани щодо ключових українських регіонів.

За словами Зеленського, дії та політика російського очільника є джерелом глобальної загрози для міжнародної безпеки.

"Путін - пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", - наголосив український лідер.

Президент підкреслив, що саме від Путіна поширюється зараза світом - нестабільність та війна, тому міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для його зупинки.

Нагадаємо, раніше президент України зазначав, що без повернення анексованого півострова Крим під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права.

Неповагу до світового порядку країна-агресорка почала виповідати саме у 2014 році з окупації Криму.

Водночас українські військові продовжують стримувати противника та вибивати його з української землі. З початку 2026 року Силам оборони вдалося деокупувати 800 кв. км територій, тоді як російська армія за цей же час захопила 890 кв. км.

За словами Зеленського, сумарне чисте просування загарбників становить 90-100 кв. км. Це в рази менше за показники минулих років, адже наразі для армії РФ ситуація на полі бою фактично зупинилася на місці.

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Володимир Зеленський Війна в Україні ООН
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