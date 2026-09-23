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Зеленський: ЗСУ деокупували 800 кв. км територій у 2026 році

17:44 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: ЗСУ деокупували 800 кв. км територій у 2026 році Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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З початку 2026 року російська армія окупувала 890 кв. км українських територій. Водночас Сили оборони за цей же період звільнили 800 кв. км.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Глава держави зауважив, що сумарне просування окупантів становить лише 90-100 кв. км, що у рази менше порівняно з попередніми роками, коли РФ окуповувала по 3000-4000 кв. км на рік. Президент підкреслив, що зараз для російської армії на полі бою "майже все стоїть на місці".

Він додав, що за ці мінімальні територіальні здобутки російська армія втратила з початку року близько 260-270 тисяч військовослужбовців.

Зеленський наголосив, що хоча для Москви людські втрати й не означають поразки, ситуація для російського диктатора Володимира Путіна зовсім не є успішною.

"Ситуація на полі бою несприятлива для Путіна. Він не перемагає, але й не програє, бо для нього людські втрати не означають поразки", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я з країною-агресоркою. Він зазначив, що Київ утримається від обстрілів ворожих енергооб’єктів, якщо Москва не битиме по українській енергетиці.

Крім того, Зеленський допустив особисті переговори з російським диктатором. Він підкреслив, що головним питанням має бути конкретний результат зустрічі.

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