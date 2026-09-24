Зеленского спросили о визите в Москву, он ответил: "На ракете"

Российские "журналисты" на полях Генассамблеи ООН воскликнули Зеленскому вопрос, когда тот собирается уехать в Москву.

"На ракете, бл**ь", - ответил президент.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что встреча президента Украины с российским диктатором возможна только в Москве - любые альтернативные площадки для переговоров там раньше отвергались.

Напомним, в тот же день Зеленский заявлял, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр и другие украинские города - по его словам именно от российского диктатора миром распространяются война и нестабильность.

Ранее президент также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.