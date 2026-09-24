Зеленского спросили о визите в Москву, он ответил: "На ракете"

На полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты воскликнули президенту Владимиру Зеленскому провокационный вопрос визита в Москву. Его резкий ответ попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report,
Российские "журналисты" на полях Генассамблеи ООН воскликнули Зеленскому вопрос, когда тот собирается уехать в Москву.
"На ракете, бл**ь", - ответил президент.
В Кремле уже неоднократно заявляли, что встреча президента Украины с российским диктатором возможна только в Москве - любые альтернативные площадки для переговоров там раньше отвергались.
Напомним, в тот же день Зеленский заявлял, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр и другие украинские города - по его словам именно от российского диктатора миром распространяются война и нестабильность.
Ранее президент также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.
Украинские военные продолжают удерживать противника и выбивать его с украинской земли. С начала 2026 г. Силам обороныудалось деоккупировать 800 кв. км территорий, тогда как российская армия за это же время захватила 890 кв. км.
По словам Зеленского, суммарное чистое продвижение захватчиков составляет лишь 90-100 км² - в разы меньше показателей прошлых лет, ведь для армии РФ ситуация на поле боя фактически остановилась на месте.
Кроме того, президент выступил с речью на Генассамблее ООН, где заявил, что украинцы понимают: эта зима может быть очень сложной и призвал остановить войну Путина.