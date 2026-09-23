Зеленський в ООН: Українці розуміють, що ця зима може бути дуже складною
22:04 23.09.2026 Ср
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Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент Володимир Зеленський виступив із промовою на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, у якій закликав зупинити війну Путіна.
Що сказав Зеленський на виступі в ООН - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головні заяви тезово:
- З січня по серпень армія РФ втратила 248 тисяч вбитими і суттєво пораненими. 21 країна в світі має менше населення, ніж росіяни втратили за 8 місяців.
- РФ змогла захопити 1000 кв км нашої землі цього року і ми вже звільнили значну частину цих територій.
- КНДР відправила свої війська у РФ, щоб підтримати слабкі місця. КНДР понесла жахливі втрати. Нещодавно ми відправили двох військовополонених з Північної Кореї у Республіку Корея.
- Путін нещодавно пообіцяв представникам Трампа, що він захопить нашу Донецьку область. Він сказав, що йому потрібно ще пару місяців. Напевно, це 17 чи 18 раз за 5 років він робить цю обіцянку.
- Путін хоче більше наших міст - Одесу, Дніпро, Харків та інші. Він пацієнт номер нуль, від якого ця зараза поширюється і куди б вона не поширювалась, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики і нові кризи. У нього потрібно відібрати простір для поширення цієї зарази.
- Не бензин або дизель, не паливо, не заводи або порти - наша ціль це російська здатність фінансувати війну. Російські фінанси та промисловість потрібно зупинити. Наша зброя працює заради цього.
- Хтось у світі каже - послабте санкції проти російських олігархів. Це зробить життя більш комфортним багатим росіянами. Це дасть більше часу Путіну відправляти бідних людей у кіл-зону.
- Росія планувала велику операцію на фронті цього літа і всі вони з тріском провалилися. Російські крилаті ракети не спрацювали так, як Путін запланував.
- Для нас дуже складно зараз впоратися з російськими балістичними ракетами і реактивними дронами. Від початку цього року Росія вже використала понад 2100 ракет різного типу проти нас, понад 950 із них - балістика.
- Росіяни запускають кожної години реактивні дрони. Наші солдати успішно протестували 4 нові перехоплювачі реактивних дронів, ми розвиваємо виробництво.
- Українці розуміють, що ця зима може бути дуже складною для нас. Але у відповідь, у нас не буде іншого вибору, окрім як зробити це болісним для Росії так само. Кроки по деескалації є важливими до зими. Нам потрібна дипломатія і нам потрібна сила.
- На жаль, у нас не було можливості поговорити безпосередньо з лідером Китаю, який сьогодні в США, але не тут. Він є такою людиною, яка може повпливати на РФ. Ми хочемо і віримо, що світ може повпливати на цю війну.