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Зеленського запитали про візит у Москву, він відповів: "На ракеті"

00:41 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Зеленського запитали про візит у Москву, він відповів: "На ракеті" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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На полях Генасамблеї ООН російські пропагандисти вигукнули президенту Володимиру Зеленському провокаційне запитання про візит до Москви. Його різка відповідь потрапила на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report,

Російські "журналісти" на полях Генасамблеї ООН вигукнули Зеленському запитання, коли той збирається поїхати до Москви.

"На ракеті, бл**ь", - відповів президент.

В Кремлі вже неодноразово заявляли, що зустріч президента України з російським диктатором можлива лише в Москві - будь-які альтернативні майданчики для переговорів там раніше відкидали.

Нагадаємо, того ж дня Зеленський заявляв, що Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро та інші українські міста - за його словами, саме від російського диктатора світом поширюються війна та нестабільність.

Раніше президент також зазначав, що без повернення анексованого Криму під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права - саме з окупації півострова у 2014 році Росія почала демонструвати неповагу до світового порядку.

Українські військові продовжують стримувати противника та вибивати його з української землі. З початку 2026 року Силам оборони вдалось деокупувати 800 кв. км територій, тоді як російська армія за цей же час захопила 890 кв. км.

За словами Зеленського, сумарне чисте просування загарбників становить лише 90-100 км² - у рази менше за показники минулих років, адже наразі для армії РФ ситуація на полі бою фактично зупинилась на місці.

Крім того, президент виступив із промовою на Генасамблеї ООН, де заявив, що українці розуміють: ця зима може бути дуже складною, і закликав зупинити війну Путіна.

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