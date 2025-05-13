У Зеленського закликали до нових санкцій проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори
Неявка російського диктатора Володимира Путіна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня має призвести до нових санкцій проти Росії.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Якщо Путін не приїде до Туреччини, необхідно негайно розпочати реальні, нові пакети санкцій, новий тиск. Росія розуміє лише мови сили, і будь-кого, хто думає, що можна знайти компроміс, Росія завжди використовує для ігор", - сказав Єрмак.
За його словами, неявка Путіна на переговори у Стамбулі підірве заяви Росії про її серйозність щодо мирних переговорів.
"Якщо він не приїде, він не хоче припиняти цю війну і не готовий до жодних переговорів", - зазначив глава ОП.
Єрмак також окреслив позицію України, повторивши наполягання України на "безумовному припиненні вогню" до початку переговорів.
"Неможливо говорити та обговорювати щось, коли на тебе нападають, і коли на тебе обстрілюють безпілотники та ракети", - наголосив він.
Переговори у Стамбулі
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.
Водночас він заявив про бажання 15 травня відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.
Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі тільки з Путіним. З іншими представниками РФ він вести діалог не буде.
Водночас спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог попередив, що США і Європа можуть запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я з Україною. За його словами, такі обмеження будуть жорсткішими, ніж будь-коли.
До того ж ЄС очікує, що Путін приїде на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня в Стамбулі. Інакше РФ чекають нові санкції.
Також про нові санкції раніше попереджали Путіна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.