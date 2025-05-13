У Зеленського закликали до нових санкцій проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори

Неявка російського диктатора Володимира Путіна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня має призвести до нових санкцій проти Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Якщо Путін не приїде до Туреччини, необхідно негайно розпочати реальні, нові пакети санкцій, новий тиск. Росія розуміє лише мови сили, і будь-кого, хто думає, що можна знайти компроміс, Росія завжди використовує для ігор", - сказав Єрмак.

За його словами, неявка Путіна на переговори у Стамбулі підірве заяви Росії про її серйозність щодо мирних переговорів.

"Якщо він не приїде, він не хоче припиняти цю війну і не готовий до жодних переговорів", - зазначив глава ОП.

Єрмак також окреслив позицію України, повторивши наполягання України на "безумовному припиненні вогню" до початку переговорів.

"Неможливо говорити та обговорювати щось, коли на тебе нападають, і коли на тебе обстрілюють безпілотники та ракети", - наголосив він.