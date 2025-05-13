Путіна вже попередили. Росії загрожують найжорсткіші санкції, - Келлог

США і Європа можуть запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я з Україною. Такі обмеження будуть жорсткішими, ніж будь-коли.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

Келлог нагадав, що в Конгресі США вже підготували законопроєкт про нові санкції проти Росії. Його підтримали понад 70 сенаторів. Обмеження можуть бути спрямовані насамперед на російський Центральний банк або "тіньовий флот", який перевозить більшу частину нафти РФ за кордон.

Він нагадав, що близько 70% російської нафти поставляється через Балтійське море. І США можуть почати переслідувати "тіньовий флот".

"Ми попередили про це президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Послухайте, це дуже серйозно. Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки", - зазначив Келлог.

Спецпосланець також додав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже жорстко ставиться до нових санкцій. При цьому Європа стає на захист України.