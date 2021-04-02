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У Зеленского выступают за повышение боеготовности граничащих с Украиной стран НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

Россия наращивает войска у украинской границы. В Офисе президента посоветовали граничащим с Украиной странам НАТО повысить боеготовность.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, передает пресс-служба ОП.

По его словам, одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и НАТО.

"Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной", - приводит слова Машовца пресс-служба Офиса президента.

Также он заявил, что масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021" представляют угрозу для Европы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию на Донбассе. По его словам, Украина будет и дальше пытаться договориться о перемирии на Донбассе.

Он также отреагировал на то, что Россия стягивает войска к украинской границе. Зеленский считает, что армия готова к любым провокациям.

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Новости Украины НАТОРоссийская Федерациябоевая готовностьОфис президента
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