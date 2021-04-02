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Масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021" представляют угрозу для Европы, - ОП

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 10:20
Масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021" представляют угрозу для Европы, - ОП Фото: Роман Машовец (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой российскую агрессию. В частности, он заявил об угрозе российско-белорусских учений "Запад-2021" для Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он сообщил, что Россия продолжает обострять ситуацию на Донбассе, в результате чего гибнут украинские военные. Также он проинформировал посла Канады о скоплении войск РФ у границ Украины.

Машовец заявил, что угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь этого года и имеют агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", - считает он.

Заместитель главы ОП отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в частности военные учения Украины и НАТО, а также повышение уровня боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Напомним, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму.

Также не исключается попытка продвижения войск противника вглубь территории Украины.

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