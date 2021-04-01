Зеленский отреагировал на стягивание российских войск: готовы к любым провокациям

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия стягивает войска к украинской границе . По его словам, армия готова к любым провокациям.

Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook .

По его словам, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений, при которых возможны провокации.

"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - подчеркнул Зеленский.