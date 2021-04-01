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Зеленский отреагировал на стягивание российских войск: готовы к любым провокациям

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 17:42
Зеленский отреагировал на стягивание российских войск: готовы к любым провокациям Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия стягивает войска к украинской границе. По его словам, армия готова к любым провокациям.

Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

По его словам, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений, при которых возможны провокации.

"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму. А сегодня разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мер для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.

При этом у президента России Владимира Путина ответили, что перемещение войск по российской территории не должно беспокоить соседние страны.

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Зеленский отреагировал на стягивание российских войск: готовы к любым провокациям
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