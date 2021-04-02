У Зеленського виступають за підвищення боєготовності країн НАТО, які межують з Україною

Росія нарощує війська біля українського кордону . В Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, підвищити боєготовність.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Роман Машовець на зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою, передає прес-служба ОП .

"Вони повинні охоплювати сухопутний, військово-морський і повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ в країнах НАТО, які межують з Україною", - наводить слова Машовця прес-служба Офісу президента.

За його словами, одним із шляхів поліпшення ситуації з безпекою можуть стати спільні заходи, зокрема, військові навчання України і НАТО.

Також він заявив, що масштабні навчання Росії і Білорусі "Захід-2021" становлять загрозу для Європи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про переговори щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, Україна буде і далі намагатися домовитися про перемир'я на Донбасі.

Він також відреагував на те, що Росія стягує війська до українського кордону. Зеленський вважає, що армія готова до будь-яких провокацій.