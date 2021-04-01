Зеленский о переговорах по Донбассу: никто не надеялся, что будет легко
Президент Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию на Донбассе. По его словам, Украина будет и дальше пытаться договориться о перемирии на Донбассе.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Зеленский, его стратегия - это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.
"Процесс переговоров относительно мира нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко... Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращения наших людей и территорий", - заявил глава государства.
Напомним, после недавнего обострения ситуации на Донбассе Зеленский анонсировал разговор с лидерами "нормандской четверки". Зеленский хочет, чтобы "нормандская четверка" помогла урегулировать ситуацию на Донбассе.
Однако после этого состоялась онлайн-встреча лидеров России, Франции и Германии, во время которой задели вопрос обострения ситуации на Донбассе.
В украинском МИД отреагировали на эти трехсторонние переговоры без участия Украины. В министерстве отметили, что продвижение по Донбассе возможно только с привлечением всех сторон нормандского формата.