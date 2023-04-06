У Зеленського відреагували на візити європейських лідерів в Китай

Обговорення війни, що розпочала Росія в Україні є важливим на всіх майданчиках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк заявив, що обмін думками на будь-яких глобальних майданчиках, включно з Китаєм, є позитивним.

"Головна неформальна тема сьогодні: як змусити РФ усвідомити реалії та втрату власної суб’єктності й прийняти єдиний сценарій закінчення війни - безумовне виведення військ із території України", - наголосив радник.

Нагадаємо, сьогодні Китай відвідала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном переконувала його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім неї сьогодні з Сі Цзіньпіном зустрівся французький президент Емануель Макрон. Під час зустріч вони домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

До того ж стало відомо, що наступного тижня глава зовнішньої політики Європейського союзу Жозеп Боррель також відвідає Китай.Ми також повідомляли, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.

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