Прем'єр Іспанії у Пекіні буде переконувати Сі Цзіньпіна підтримати Україну, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 31 березня, прибув до Китаю з офіційним візитом. Він буде намагатися переконати Сі Цзіньпіна підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За даними видання, Санчес вважає, що його візит - це можливість перетягнути Китай на більш проєвропейську сторону, зокрема у питання війни Росії проти України. Він, ймовірно, буде намагатися переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде безкорисним.

Іспанське видання додає, що Мадрид вважає позицію Сі Цзіньпіна вирішальною у врегулювання війни. Співрозмовники в уряді Іспанії заявили, що мирний план Китаю містить пропозиції, які зацікавили президента України Володимира Зеленського.

Сам Санчес позитивно налаштований на візит до Пекіну.

"У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", - заявив прем'єр у літаку на шляху до Китаю.

Видання вважає, що Педро Санчес продемонструє у Китаї "свіже" бачення України щодо вирішення війни, яке він отримав під час візиту до Києва. Також він сподівається отримати від Сі Цзіньпіна запевнення про те, що Китай не буде передавати Росії зброю.

Нагадаємо, перед річницею вторгнення Росії прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ. Він виступи у парламенті, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Санчес планує візит до Китаю та має намір обговорити з Сі Цзіньпіном війну РФ проти України.

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