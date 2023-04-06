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У Зеленского отреагировали на визиты европейских лидеров в Китай

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 22:16
У Зеленского отреагировали на визиты европейских лидеров в Китай Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Обсуждение войны, которую начала Россия в Украине, важно на всех площадках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк заявил, что обмен мнениями на любых глобальных площадках, включая Китае, является положительный.

"Главная неформальная тема сегодня: как заставить РФ осознать реалии и потерю собственной субъектности и принять единый сценарий окончания войны - безусловный вывод войск с территории Украины", - подчеркнул советник.

Напомним, сегодня Китай посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпин убеждала его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме нее сегодня с Си Цзиньпином встретился французский президент Эммануэль Макрон. В ходе встречи они договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.

К тому же стало известно, что на следующей неделе глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель также посетит Китай. Мы также сообщали, что премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин на прошлой неделе.

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