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Глава дипломатії ЄС наступного тижня відвідає Китай

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Четвер 06 квітня 2023 18:11
Глава дипломатії ЄС наступного тижня відвідає Китай Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава зовнішньої політики Європейського союзу Жозеп Боррель відвідає Китай наступного тижня.

Про це заявив офіційний представник ЄС із закордонних справ Пітер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Боррель відвідає Китай із 13 по 15 квітня.

При цьому Стано не повідомив жодних подробиць щодо майбутнього візиту до Піднебесної.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн нині перебувають у Китаї, закликаючи Пекін використати свій вплив на Росію, щоб допомогти припинити війну в Україні.

При цьому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.

Нагадаємо, раніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Сі Цзіньпін на переговорах з Макроном заявив про готовність поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Також глава КНР закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори між Росією та Україною.

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