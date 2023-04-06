Голова Єврокомісії заявила, що переконувала Сі Цзіньпіна поговорити з Зеленським

Сьогодні, 6 квітня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном переконувала його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, фон дер Ляєн під час зустрічі обговорювала з Сі Цзіньпіном дисбаланси в торгівлі між ЄС і Китаєм, висловила глибоку стурбованість ЄС ядерними загрозами, розташованими в Білорусі, і сказала, що позиція Китаю в Раді безпеки ООН дає йому відповідальність використовувати свій вплив у дружбі з Росією.

"Важливо, щоб ми сьогодні разом обговорили всі аспекти цих відносин... особливо в нинішньому "нестабільному геополітичному середовищі",- сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні також відбулась зустріч Сі Цзіньпіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, де французький лідер заявив, що розраховує, що Китай допоможе у врегулюванні війни Росії проти України та поверне сторони за стіл переговорів.

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