У Зеленського відреагували на розмову Трампа з Путіним

Розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не викликала стурбованості в української сторони.
Про це повідомляє джерело РБК-Україна.
Напередодні зустрічі з президентом України Володимир Зеленським Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вона тривала понад годину.
Низка ЗМІ почала писати про те, що ця розмова нібито викликала занепокоєння у української сторони.
Однак, як каже джерело РБК-Україна, відразу було зрозуміло, що Трамп та Путін проведуть розмову.
"Загалом було зрозуміло, що вони поговорять з Путіним. І загалом це одне із завдань зараз - зʼясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії", - зазначило джерело.
За його словами, наразі у роботі між Україною та Америкою є шість документів, саме ці документи планують обговорити Трамп та Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі.
26 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану, підкресливши, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.
Напередодні Зеленський вперше оприлюднив погоджений зі США 20-пунктовий мирний план, а також супровідні документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що за посередництва Білого дому мирну угоду можна досягти протягом 90 днів.
Зеленський додав, що під час зустрічі з Трампом планує обговорити п’ять ключових блоків: гарантії безпеки, військовий компонент, відновлення України та подальші кроки.
Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського вже почалась - детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.