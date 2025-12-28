У Зеленского отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Что предшествовало

Накануне встречи с президентом Украины Владимир Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он длился более часа.

Ряд СМИ начали писать о том, что этот разговор якобы вызвал беспокойство у украинской стороны.

Однако, как говорит источник РБК-Украина, сразу было понятно, что Трамп и Путин проведут разговор.

"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным. И вообще это одна из задач сейчас - выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", - отметил источник.

По его словам, сейчас в работе между Украиной и Америкой есть шесть документов, именно эти документы планируют обсудить Трамп и Зеленский во время сегодняшней встречи.