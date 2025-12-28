У Зеленського відреагували на розмову Трампа з Путіним

Розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не викликала стурбованості в української сторони.

Що передувало

Напередодні зустрічі з президентом України Володимир Зеленським Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вона тривала понад годину.

Низка ЗМІ почала писати про те, що ця розмова нібито викликала занепокоєння у української сторони.

Однак, як каже джерело РБК-Україна, відразу було зрозуміло, що Трамп та Путін проведуть розмову.

"Загалом було зрозуміло, що вони поговорять з Путіним. І загалом це одне із завдань зараз - зʼясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії", - зазначило джерело.

За його словами, наразі у роботі між Україною та Америкою є шість документів, саме ці документи планують обговорити Трамп та Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі.