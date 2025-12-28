У Зеленского отреагировали на разговор Трампа с Путиным
Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не вызвал обеспокоенности у украинской стороны.
Об этом сообщает источник РБК-Украина.
Что предшествовало
Накануне встречи с президентом Украины Владимир Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он длился более часа.
Ряд СМИ начали писать о том, что этот разговор якобы вызвал беспокойство у украинской стороны.
Однако, как говорит источник РБК-Украина, сразу было понятно, что Трамп и Путин проведут разговор.
"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным. И вообще это одна из задач сейчас - выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", - отметил источник.
По его словам, сейчас в работе между Украиной и Америкой есть шесть документов, именно эти документы планируют обсудить Трамп и Зеленский во время сегодняшней встречи.
Встреча Трампа и Зеленского
26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, подчеркнув, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.
Накануне Зеленский впервые обнародовал согласованный с США 20-пунктовый мирный план, а также сопроводительные документы по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что при посредничестве Белого дома мирное соглашение можно достичь в течение 90 дней.
Зеленский добавил, что во время встречи с Трампом планирует обсудить пять ключевых блоков: гарантии безопасности, военный компонент, восстановление Украины и дальнейшие шаги.
Заметим, что встреча Трампа и Зеленского уже началась - подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.