ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 20:53
UA EN RU
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа с Путиным Фото: президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не вызвал обеспокоенности у украинской стороны.

Об этом сообщает источник РБК-Украина.

Что предшествовало

Накануне встречи с президентом Украины Владимир Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он длился более часа.

Ряд СМИ начали писать о том, что этот разговор якобы вызвал беспокойство у украинской стороны.

Однако, как говорит источник РБК-Украина, сразу было понятно, что Трамп и Путин проведут разговор.

"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным. И вообще это одна из задач сейчас - выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", - отметил источник.

По его словам, сейчас в работе между Украиной и Америкой есть шесть документов, именно эти документы планируют обсудить Трамп и Зеленский во время сегодняшней встречи.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, подчеркнув, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Накануне Зеленский впервые обнародовал согласованный с США 20-пунктовый мирный план, а также сопроводительные документы по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что при посредничестве Белого дома мирное соглашение можно достичь в течение 90 дней.

Зеленский добавил, что во время встречи с Трампом планирует обсудить пять ключевых блоков: гарантии безопасности, военный компонент, восстановление Украины и дальнейшие шаги.

Заметим, что встреча Трампа и Зеленского уже началась - подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Мирные переговоры Перемирие России и Украины Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну