У Зеленського відповіли, чи погодиться Україна на "полегшене" членство в ЄС

"Хочу наголосити: нам не потрібно ерзац-членство. Коли ми чуємо про light membership (полегшене членство - ред.) - точно ні", - сказав Жовква.

Він пригадав, що Україні колись намагалися запропонувати ерзац-кандидатський статус.

"Тоді президент сказав: краще нічого, ніж ерзац. Так само тут, ніякого light, half-light membership не буде. Буде повноцінне членство, але спершу буде політичне рішення щодо повноцінного членства, з чіткою датою", - зазначив заступник глави ОП.

Далі, за його словами, є певні процедури. І навіть коли вже переговори закінчені і угода укладена, має відбутися процес ратифікації в кожному з парламентів.

Жовква підкреслив, що українці не можуть жити без чіткого розуміння, де вони будуть далі на цьому шляху. Це важливо навіть не тому, що певна дата фігурує у проекті 20-пунктного мирного плану.

"Ми всі бачили останній звіт про розширення ЄС, і там є чотири країни, які виконують необхідні критерії і Україна серед них. Будь-які посилання на те, що інші країни вступали 10, 15, 20 років - не спрацьовують. Вступ України буде зовсім в інших геополітичних умовах. Жодна країна не йшла до членства в ЄС, відбиваючи таку потужну агресію, як російська", - наголовив він.

Тому, за словами заступника глави ОП, політичне рішення має бути прийнято. А далі існують відповідні формули. Країни, які вступали в останні хвилі до ЄС, всі мали ті чи інші відкладальні періоди, зокрема в певних секторах єдиного європейського ринку.

"Я нагадаю, що Україна, ще не будучи членом ЄС, вже має інтегрованість в певні сектори єдиного ринку. Наприклад, сектор електроенергетики, наше членство в ENTSO-E (європейська мережа операторів передачі електроенергії - ред.) ще в перші дні повномасштабної російської агресії", - додав Жовква.

Також він нагадав про сектор ІТ та нещодавне запровадження повноцінного роумінгу для України.

"Тому ми на сьогоднішній день не починаємо з нуля, ми вже пройшли певний етап", - зазначив заступник глави ОП.

За його словами, безумовно, в певних секторах будуть відкладальні періоди.

"Я нещодавно говорив з керівницею Європейської служби зовнішньої діяльності, вона іспанка за національністю, вона каже: я пам'ятаю, наскільки довгим був перехідний період для Іспанії по сектору рибальства, ми на це йшли свідомо, але ми вже були членами ЄС", - розповів Жовква.

Що стосується політичної сфери, він зазначив, що можна говорити про певні моделі, коли Україна на початку матиме обмежене право голосу в певних питаннях.

"Але це не має стосуватися питань зовнішньої політики і безпеки. Тут Україна одразу повинна мати право голосу, ми про це чітко говоримо", - наголосив заступник глави ОП.