У Зеленського відповіли на чергове "запрошення" до Путіна в Москву

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським де завгодно, але не в Москві. Тому що Москва - це столиця країни-агресора. Такий формат переговорів неможливий", - сказав Лещенко.

Зазначимо, що це фактично була відповідь російській стороні, оскільки раніше сьогодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то нехай телефонує до Москви. За словами Ушакова, Путін готовий зустрітися і таку зустріч організують.