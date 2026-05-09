Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Зеленского ответили на очередное "приглашение" к Путину в Москву

20:10 09.05.2026 Сб
2 мин
Что сказали в Офисе президента?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в любом месте, кроме Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Читайте также: Зеленский назвал возможные сроки визита представителей Трампа в Киев

"Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Зеленским где угодно, но не в Москве. Потому что Москва - это столица страны-агрессора. Такой формат переговоров невозможен", - сказал Лещенко.

Отметим, что это фактически был ответ российской стороне, так как ранее сегодня помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет встречи, то пусть звонит в Москву. По словам Ушакова, Путин готов встретиться и такую встречу организуют.

Перемирие и мир

Напомним, что Украина и Россия при посредничестве США все же достигли трехдневного перемирия, которое, по словам президента США Дональда Трампа, будет длится 9, 10 и 11 числа. Он также допустил, что перемирие между воюющими сторонами может продлиться даже больше, чем три дня.

Что же касается в целом мирных переговоров, то они фактически были окончены в феврале, поскольку США начали военную операцию против Ирана и все внимание администрации Трампа в основном переключилось на этот вопрос. Однако Зеленский не исключает, что уже к концу весны или началу лета переговорный процес по Украине возобновится.

К слову, сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США хотят ускорить переговоры, однако он утверждает, что процесс завершениями войны остается "слишком сложным", добавив, что выход на мирную сделку займет много времени.

