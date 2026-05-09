У Зеленского ответили на очередное "приглашение" к Путину в Москву

"Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Зеленским где угодно, но не в Москве. Потому что Москва - это столица страны-агрессора. Такой формат переговоров невозможен", - сказал Лещенко.

Отметим, что это фактически был ответ российской стороне, так как ранее сегодня помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет встречи, то пусть звонит в Москву. По словам Ушакова, Путин готов встретиться и такую встречу организуют.