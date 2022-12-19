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У Зеленського про стелю на російський газ в ЄС: має бути ембарго

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 20:26
У Зеленського про стелю на російський газ в ЄС: має бути ембарго Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Офісі президента України пояснили ставлення до "стелі" ціни на газ, запропоновану країнами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

Як визначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, щодо "стелі" ціни на російський газ ставлення однозначне.

"Має бути ембарго, якщо ми справді виступаємо за справедливість", - пояснив він.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються 19 грудня у Брюсселі, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці. Це питання було узгоджено, навіть незважаючи на те, що низка країн блоку виступила проти таких обмежень.

Однак у Росії вже почали скаржитися на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та погрожують відповіддю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій Єрмак
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