У Зеленського про стелю на російський газ в ЄС: має бути ембарго

В Офісі президента України пояснили ставлення до "стелі" ціни на газ, запропоновану країнами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

"Має бути ембарго, якщо ми справді виступаємо за справедливість", - пояснив він.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються 19 грудня у Брюсселі, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці. Це питання було узгоджено, навіть незважаючи на те, що низка країн блоку виступила проти таких обмежень.

Однак у Росії вже почали скаржитися на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та погрожують відповіддю.

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