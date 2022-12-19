Країни ЄС під час переговорів знизили можливу стелю цін на газ

Міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються в понеділок, 19 грудня, у Брюсселі, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Національні лідери минулого тижня закликали своїх міністрів схвалити обмеження в понеділок, щоб завершити угоду, яка обговорювалася протягом кількох місяців і не була схвалена, незважаючи на дві екстрені зустрічі.

Наразі вони розглядають новий компроміс, запропонований Чехією, яка головує в ЄС.

У проекті пропозиції йдеться, що обмеження буде введено, якщо ціни на біржі TTF перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів, що набагато нижче, ніж 275 євро за МВтч (близько 3000 доларів за тисячу кубометрів), спочатку запропонований Європейською комісією у минулого місяця.

При цьому 12 країн, включаючи Бельгію, Польщу та Грецію, вимагали обмеження нижче 200 євро/МВтч, щоб впоратися з високими цінами на газ, які збільшили рахунки громадян за електроенергію і спровокували рекордно високу інфляцію цього року після того, як Росія припинила більшу частину своїх поставок до Європи.

"Йдеться про наше енергетичне майбутнє. Йдеться про енергетичну безпеку. Йдеться про те, щоб у нас були доступні ціни, щоб ми уникали деіндустріалізації", - сказав міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен.

Але Німеччина, Нідерланди та Австрія побоюються, що обмеження можуть підірвати європейські енергетичні ринки та відвернути такі необхідні газові постачання від ЄС. Вони домагалися більш жорстких умов, таких як автоматичне зупинення дії обмеження, якщо це призведе до непередбачених негативних наслідків.

"Ніхто в Німеччині не проти низьких цін на газ, але ми знаємо, що мають бути дуже обережними, щоб не бажати добра, а робити зло", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.