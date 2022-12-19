ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни ЄС під час переговорів знизили можливу стелю цін на газ

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 19 грудня 2022 15:42
Країни ЄС під час переговорів знизили можливу стелю цін на газ Фото: стеля цін на газ в ЄС може бути встановлена на рівні 180 євро за МВтч (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються в понеділок, 19 грудня, у Брюсселі, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Національні лідери минулого тижня закликали своїх міністрів схвалити обмеження в понеділок, щоб завершити угоду, яка обговорювалася протягом кількох місяців і не була схвалена, незважаючи на дві екстрені зустрічі.

Наразі вони розглядають новий компроміс, запропонований Чехією, яка головує в ЄС.

У проекті пропозиції йдеться, що обмеження буде введено, якщо ціни на біржі TTF перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів, що набагато нижче, ніж 275 євро за МВтч (близько 3000 доларів за тисячу кубометрів), спочатку запропонований Європейською комісією у минулого місяця.

При цьому 12 країн, включаючи Бельгію, Польщу та Грецію, вимагали обмеження нижче 200 євро/МВтч, щоб впоратися з високими цінами на газ, які збільшили рахунки громадян за електроенергію і спровокували рекордно високу інфляцію цього року після того, як Росія припинила більшу частину своїх поставок до Європи.

"Йдеться про наше енергетичне майбутнє. Йдеться про енергетичну безпеку. Йдеться про те, щоб у нас були доступні ціни, щоб ми уникали деіндустріалізації", - сказав міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен.

Але Німеччина, Нідерланди та Австрія побоюються, що обмеження можуть підірвати європейські енергетичні ринки та відвернути такі необхідні газові постачання від ЄС. Вони домагалися більш жорстких умов, таких як автоматичне зупинення дії обмеження, якщо це призведе до непередбачених негативних наслідків.

"Ніхто в Німеччині не проти низьких цін на газ, але ми знаємо, що мають бути дуже обережними, щоб не бажати добра, а робити зло", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах