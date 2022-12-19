У Зеленского о потолке на российский газ в ЕС: должно быть эмбарго

В Офисе президента Украины объяснили отношение к "потолку" цены на газ, предложенное странами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", - пояснил он.

Как определил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, по поводу "потолка" цены на российский газ отношение однозначное.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что министры энергетики стран Европейского союза встречаются 19 декабря в Брюсселе, чтобы согласовать потолок цен на газ, являющийся экстренной мерой, вызвавшей раскол в блоке. Этот вопрос был согласован, даже несмотря на то, что ряд стран блока выступили против таких ограничений.

Однако в России уже начали жаловаться на планы ЕС ввести лимит цен на газ и угрожают ответом.

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