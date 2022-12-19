У Росії скаржаться на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та погрожують відповіддю

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ", про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Тут принципи ті ж самі. Це порушення ринкового процесу ринкового ціноутворення, зазіхання на нього. Будь-які посилання на стелю неприйнятні. Потрібен час, щоб ретельно зважити за і проти. Трохи затягнувся процес з нафти", - заявив він.

При цьому Пєсков зазначив, що реакція у разі введення обмежень буде такою самою, як і з нафтою.

Зазначимо, що після введення ліміту цін на нафту з Росії в Кремлі заявили , що припинять експорт цього ресурсу до країн Європи і продаватимуть його лише країнам, які не запровадили цінових обмежень.