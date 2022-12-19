Угорщина блокуватиме запровадження стелі цін на газ у ЄС, - МЗС

Уряд Угорщини в жодному разі не підтримуватиме стелю цін на газ і вважає цей крок помилковим.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Введення стелі цін на газ не змушуватиме Угорщину погоджувати з ЄС зміни у довгострокових контрактах із Росією", - зазначив Сійярто.

За його словами, рішення про стелі цін на газ у ЄС поки не ухвалено, на ранковій зустрічі запропонований рівень не підтримали міністри із дев'яти країн. Він також зазначив, що голосування щодо стелі цін на газ на зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі продовжиться, учасники хочуть досягти консенсусу.

"Ми, Німеччина та ще 7 країн ЄС висловилися проти стелі цін на газ, але поки що не змогли скласти необхідну для блокування меншість", - додав глава МЗС Угорщини.