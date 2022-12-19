Угорщина блокуватиме запровадження стелі цін на газ у ЄС, - МЗС
Уряд Угорщини в жодному разі не підтримуватиме стелю цін на газ і вважає цей крок помилковим.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Введення стелі цін на газ не змушуватиме Угорщину погоджувати з ЄС зміни у довгострокових контрактах із Росією", - зазначив Сійярто.
За його словами, рішення про стелі цін на газ у ЄС поки не ухвалено, на ранковій зустрічі запропонований рівень не підтримали міністри із дев'яти країн. Він також зазначив, що голосування щодо стелі цін на газ на зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі продовжиться, учасники хочуть досягти консенсусу.
"Ми, Німеччина та ще 7 країн ЄС висловилися проти стелі цін на газ, але поки що не змогли скласти необхідну для блокування меншість", - додав глава МЗС Угорщини.
Раніше ми писали, що міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці.
Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.
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