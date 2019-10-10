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У Зеленского собрали 300 журналистов на пресс-марафон

Новости » Политика    10.10.2019 - 02:55
У Зеленского собрали 300 журналистов на пресс-марафон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

При таком количестве аккредитованных журналистов, пресс-марафон должен длитться около 15-20 часов

На пресс-марафон президента Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Она пожелала удачи журналистам и президенту.

"Аккредитованы более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому", - написала Мендель.

Отметим, что, согласно анонсированному формату мероприятия, представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

При таком количестве аккредитованных журналистов, пресс-марафон должен продолжаться около 15-20 часов.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате.

В ОП отметили, что президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Встреча состоится в Kyiv Food Market.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.

Также в начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге отметила, что Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства.

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