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Зеленский: формулы деоккупации Крыма сейчас нет

Новости » Политика    09.10.2019 - 17:36
Зеленский: формулы деоккупации Крыма сейчас нет
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Деоккупация полуострова невозможна без международных партнеров и мощной армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины невозможна. Об этом он сказал на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве, передает Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает что "Украина сама не справится".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине. Отвечая на вопрос журналистов, вернет ли Россия Украине Крым, Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

РБК-Украина сообщало ранее, что в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсуждалась оккупация Россией Крыма. Зеленский добавил, что, по его мнению, США продолжат помогать Украине с Крымом.

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