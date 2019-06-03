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В АП анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского

Новости » Политика    03.06.2019 - 16:34
В АП анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проведет пресс-конференцию после ста дней президентства

Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в ходе брифинга.

Мендель заявила, что после ста дней будут уже результаты президентства Зеленского. 

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она.

Пресс-конференцию можно ожидать в конце августа.

Пресс-конференция Владимира Зеленского была анонсирована сразу после объявления результатов экзит-полов 21 апреля. Тогда Зеленский пообещал подробно рассказать о своих планах на посту президента Украины.

Напомним, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского проведет съезд 8 июня. Об этом сказал руководитель избирательного штаба парии "Слуга народа" Александр 

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

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