У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну

15:49 08.05.2026 Пт
2 хв
Йдеться про позицію України щодо завершення війни
aimg Валерій Ульяненко
У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Словацький прем'єр Роберт Фіцо, імовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам.

Читайте також: Зеленський назвав дедлайн візиту представників Трампа до Києва

Він розповів про розмову Володимира Зеленського із прем'єром Словаччини, під час якої Фіцо спитав, на що налаштована Україна.

"Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", - зазначив Литвин.

Що передувало

Раніше секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського.

За його словами, Фіцо також може отримати від глави Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. Хованець зауважив, що у нинішній ситуації необхідне спілкування з усіма сторонами конфлікту.

Зазначимо, президент України напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів на тлі планів низки країн, близьких до РФ, направити своїх представників до столиці країни-агресорки.

Нагадаємо, сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор готовий до діалогу "з усіма, в тому числі з ЄС". Водночас він зауважив, що країна-агресорка не планує самостійно пропонувати відновлення зв'язків.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, адміністрація Володимира Путіна ще у лютому почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.

