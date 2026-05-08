У Путіна заявили про готовність до діалогу з Європою, але є нюанс
Російський диктатор Володимир Путін готовий до діалогу "з усіма, в тому числі з ЄС". Водночас Москва не хоче виступати ініціатором переговорів.
Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами представника Кремля, Володимир Путін готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з Євросоюзом.
Водночас Пєсков підкреслив, що країна-агресорка не планує самостійно пропонувати відновлення зв'язків.
"РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація російського диктатора ще на початку року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.
Зазначимо, вчора, 7 травня, помічник диктатора Юрій Ушаков назвав тристоронні мирні переговори "недоцільними", і заявив, що для їх продовження Україна має вивести віська з підконтрольної їй частини Донбасу.
Водночас в команді президента України відреагували на ці заяви і заявили, що заява Ушакова демонструє небажання Кремля завершувати війну навіть у разі контролю над Донбасом.
РБК-Україна також повідомляло, що вчора секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров прибув до США для зустрічі з американськими чиновниками. У Маямі він, зокрема, обговорюватиме дипломатичний процес.