Російський диктатор Володимир Путін готовий до діалогу "з усіма, в тому числі з ЄС". Водночас Москва не хоче виступати ініціатором переговорів.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Водночас Пєсков підкреслив, що країна-агресорка не планує самостійно пропонувати відновлення зв'язків.

"РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа", - зазначив він.

Переговори з Росією

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація російського диктатора ще на початку року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.

Зазначимо, вчора, 7 травня, помічник диктатора Юрій Ушаков назвав тристоронні мирні переговори "недоцільними", і заявив, що для їх продовження Україна має вивести віська з підконтрольної їй частини Донбасу.