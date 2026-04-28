У Зеленського розкрили схеми Росії із продажу краденого зерна

Він зазначив, що частково ця діяльність країни-агресорки вже отримала санкційну відповідь.

"Значна частина суден, які працюють на цих маршрутах, перебуває під обмеженнями України, ЄС та США: Matros Pozynich, Severniy Proect, Damas Wave, Novaya Zemlya; Fedor, Princess Eva, Mys Zhelaniya, Zaid; Victoria K, Victoria V, Don, Asomatos", - йдеться у заяві Власюка.

Водночас він додав, що, як показує практика, санкційний статус судна сам по собі не зупиняє продаж. Зокрема, коли виникає обмеження, змінюється маршрут.

"Після відмови Єгипту прийняти Zaid через санкції ЄС судно просто перенаправили до Туреччини. Водночас сам Єгипет продовжив приймати інші поставки, зокрема із Маріуполя, включно з рейсами підсанкційних суден", - розповів уповноважений президента.

Модель із суднами без санкцій

Власюк зазначив, що паралельно використовується й інша модель - через судна без санкцій, в якій вже задіяний Ізраїль. Він повідомив, що судна Asomatos, Abinsk, Panormitis заходять на ринки після перевалки в районі Керченської протоки, де зерно змішується. За його словами, близько 30% такого вантажу з ТОТ.

"У підсумку Росія адаптується до обмежень: змінює маршрути і перерозподіляє флот, але не зупиняє експорт. Саме тому санкції мають блокувати не лише судна, а будь-яку купівлю такого зерна", - наголосив Власюк.

Він розповів, що це означає як подальше внесення задіяних зерновозів у санкційні списки, так і застосування вторинних санкцій до покупців. Крім того, ця робота ведеться дипломатично і в межах міжнародного права.

Ізраїль купує крадене українське зерно

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи прибуло судно Abinsk із партією пшениці, ймовірно викраденої на окупованих територіях України. Попри застереження офіційного Києва щодо нелегального походження вантажу, влада Ізраїлю дозволила його розвантаження.