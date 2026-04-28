У Зеленского раскрыли схемы России по продаже ворованного зерна

РФ продолжает искать покупателей для украденного на ВОТ зерна, используя оккупированные порты как стабильный канал поставки. Это подтверждают данные за март-апрель 2026 года.
Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.
Он отметил, что частично эта деятельность страны-агрессора уже получила санкционный ответ.
"Значительная часть судов, работающих на этих маршрутах, находится под ограничениями Украины, ЕС и США: Matros Pozynich, Severniy Proect, Damas Wave, Novaya Zemlya; Fedor, Princess Eva, Mys Zhelaniya, Zaid; Victoria K, Victoria V, Don, Asomatos", - говорится в заявлении Власюка.
В то же время он добавил, что, как показывает практика, санкционный статус судна сам по себе не останавливает продажу. В частности, когда возникает ограничение, меняется маршрут.
"После отказа Египта принять Zaid из-за санкций ЕС судно просто перенаправили в Турцию. В то же время сам Египет продолжил принимать другие поставки, в частности из Мариуполя, включая рейсы подсанкционных судов", - рассказал уполномоченный президента.
Власюк отметил, что параллельно используется и другая модель - через суда без санкций, в которой уже задействован Израиль. Он сообщил, что суда Asomatos, Abinsk, Panormitis заходят на рынки после перевалки в районе Керченского пролива, где зерно смешивается. По его словам, около 30% такого груза из ВОТ.
"В итоге Россия адаптируется к ограничениям: меняет маршруты и перераспределяет флот, но не останавливает экспорт. Именно поэтому санкции должны блокировать не только суда, а любую покупку такого зерна", - подчеркнул Власюк.
Он рассказал, что это означает как дальнейшее внесение задействованных зерновозов в санкционные списки, так и применение вторичных санкций к покупателям. Кроме того, эта работа ведется дипломатично и в рамках международного права.
Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно Abinsk с партией пшеницы, вероятно похищенной на оккупированных территориях Украины. Несмотря на предостережения официального Киева относительно нелегального происхождения груза, власти Израиля разрешили его разгрузку.
В ответ Офис Генерального прокурора начал уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и зерно. Украина официально обратилась к израильской стороне за международной правовой помощью, требуя блокировки груза для предотвращения легализации украденных ресурсов.
Уже на этой неделе в порту Хайфа зафиксировали второе судно, которое также может перевозить украденную украинскую агропродукцию. По данным издания Axios, украинские чиновники расценили такие действия Израиля как "пощечину".
На фоне скандала посла Израиля Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел Украины для дачи объяснений.