Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану, - Зеленський
Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною", - сказав Зеленський.
Він також підтвердив, що одразу після консультацій американська делегація вирушила до Росії.
"Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти", - зазначив президент.
Він наголосив на домовленостях щодо подальших переговорів.
"Ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенсативні, із 3+ країни в ширшому форматі в Брюсселі… І після американської сторони, після зустрічі в Росії, наші дві делегації зустрінуться в США", - розповів Зеленський.
Він підтвердив, що Умєров та Гнатов уже вилетіли до США.
"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", - заявив президент.
Щодо термінів наступного контакту з американською делегацією Зеленський зазначив: "Сьогодні, напевно… Я думаю сьогодні, може завтра".
Мирний план США
У листопаді США представили свій варіант мирного плану з 28 пунктів, частина яких відверто грала на користь Росії. Через це Вашингтон і Київ провели два раунди консультацій - 23 листопада в Женеві та 30 листопада у Флориді - щоб узгодити більш прийнятні для України формулювання.
2 грудня спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф разом із зятем американського президента Джаредом Кушнером прилетіли до Москви й обговорили оновлений документ із російським диктатором Володимиром Путіним. Після зустрічі путінський радник Юрій Ушаков заявив, що компромісу ще немає, але робота триває; за його словами, американці привезли ще чотири додаткові документи щодо завершення війни.
Попри те, що заяви Ушакова виглядали як відмова від плану, вже наступного дня прессекретар диктатора Дмитро Пєсков запевняв, що Кремль нібито не відкидав пропозицій США.
Reuters пише, що Віткофф і Кушнер доповіли Трампу про "продуктивну" зустріч у Москві. Деталі не розкриваються, але сам Трамп заявив журналістам, що, на думку його представників, Путін "хоче завершити війну".
За інформацією Associated Press, уже сьогодні, 4 грудня, Віткофф і Кушнер мають провести черговий раунд переговорів із главою української делегації Рустемом Умєровим. Тема лишається незмінною - обговорення параметрів можливої мирної угоди.