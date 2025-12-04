Мирний трек триває: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі, - AP

У четвер, 4 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа зустрінуться в Маямі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Вони продовжуватимуть обговорювати мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа... Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним переговірником України Рустемом Умеровим у четвер для подальших переговорів", - пише видання.

Мирний план США і човникова дипломатія

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо закінчення війни. Документ складався з 28 пунктів, але був явно занадто на користь Росії.

З цієї причини, 23 і 30 листопада, в Женеві та Майямі відбулася зустріч між делегаціями США та України, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Уже у вівторок, 2 грудня, Віткофф і Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити доопрацьований мирний план США.

За підсумками зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісів поки не знайдено, але сторони продовжать працювати. Також він повідомив, що крім цього мирного плану, Вашингтон передав Москві ще 4 документи щодо закінчення війни.

Відповідні формулювання були сприйняті такими, що Путін відкинув мирний план США. Але спікер Кремля Дмитро Пєсков Пєсков 3 грудня стверджував, що це нібито не так.

До речі, за даними Reuters, Віткофф і Кушнер доповіли Трампу про "продуктивну" зустріч із Путіним. Деталей особливо поки що немає, але Трамп кілька годин тому сказав пресі, що зустріч була доволі гарною, і у спецпредставника та зятя склалося враження, що Путін хоче закінчити війну.

Водночас, як вище ми вже згадали, переговори продовжаться. У середу ввечері, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація готується до зустрічі у США.

За його словами, є постійний контакт між усіма партнерами, а також партнерами та Україною.

"Усе зараз відбувається доволі результативно - на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули і до України дослухалися. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Тільки з урахуванням інтересів України можливий гідний мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що зараз світ точно відчуває - можливість закінчити війну є, тому активність у переговорах треба підкріплювати тиском на РФ.