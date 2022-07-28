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У Зеленского рассказали Западу, как поставить Путина на место

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 15:22
У Зеленского рассказали Западу, как поставить Путина на место Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Запад может поставить президента РФ Владимира Путина на место при помощи поставок современного вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин - школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина", - подчеркнул Подоляк.

Стоит заметить, что ATACMS - это ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Они способны бить на расстояние до 310 километров.

Напомним, ранее стало известно, что обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS.

Также мы писали, что, по словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, всего Украина может получить около 20-30 РСЗО HIMARS.

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