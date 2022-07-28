У Зеленского рассказали Западу, как поставить Путина на место

Запад может поставить президента РФ Владимира Путина на место при помощи поставок современного вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter .

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин - школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина", - подчеркнул Подоляк.

Стоит заметить, что ATACMS - это ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Они способны бить на расстояние до 310 километров.