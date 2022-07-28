В США обе партии за передачу Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км
Обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS для HIMARS. Они способны бить на расстояние до 310 км
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата от Демократической партии США Элису Слоткину, которую цитирует CNN.
"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня - украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы", - сказала депутат.
Она подчеркнула, дополнительную военную помощь украинцам нужно оказать как можно скорее-в течение 3-6 недель, поскольку ВСУ готовятся к наступлению на юге страны, подчеркнув, в Вашингтоне должны сделать все возможное, чтобы это наступление имело успех.
Отметим, как ранее заявили в Офисе президента Украины, для ускорения своей победы в войне с Россией, мы должны получить от союзников дальнобойные ракеты к HIMARS.
Напомним, совсем недавно советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не готов поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к HIMARS. Такова позиция американского президента Джо Байдена.
При этом, после ракетного удара россиян по порту в Одессе в Конгрессе США призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты.
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