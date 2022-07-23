Сколько еще HIMARS может получить Украина: ответ конгрессмена

Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита для "Радио Свобода".

По его словам, Вашингтон готов предоставить Украине столько HIMARS, сколько сможет.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель - достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран", - отметил Смит.

Он подчеркнул, что достичь отметки в 50 или 60 установок будет сложно, но 25 или 30 - это реалистичная цифра. Помимо самих систем нужно предоставить как можно больше боеприпасов и ракет для них.