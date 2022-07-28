У Зеленського розповіли Заходу, як поставити Путіна на місце

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter .

"Росія напала на Грузію і Україну, але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з Туреччиною. Путін прикидається божевільним, але не є ним. Путін - шкільний хуліган, що задирає слабких і уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? ATACMS і озброєна Україна", - підкреслив Подоляк.

Варто зауважити, що ATACMS - це ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони здатні бити на відстань до 310 кілометрів.