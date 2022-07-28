У Зеленського розповіли Заходу, як поставити Путіна на місце
Захід може поставити президента РФ Володимира Путіна на місце за допомогою поставок сучасного озброєння Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.
"Росія напала на Грузію і Україну, але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з Туреччиною. Путін прикидається божевільним, але не є ним. Путін - шкільний хуліган, що задирає слабких і уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? ATACMS і озброєна Україна", - підкреслив Подоляк.
Варто зауважити, що ATACMS - це ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони здатні бити на відстань до 310 кілометрів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що обидві партії Конгресу США висловили підтримку щодо передачі Україні ракет ATACMS.
Також ми писали, що, за словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, всього Україна може отримати близько 20-30 РСЗВ HIMARS.
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