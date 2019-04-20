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У Зеленского прокомментировали судебный иск о снятии кандидата с выборов

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 20:39
У Зеленского прокомментировали судебный иск о снятии кандидата с выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Снятие кандидата с выборов на данной стадии избирательного процесса представитель команды назвал незаконным

В команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск об отмене регистрации кандидата и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш.

По его мнению, отмена регистрации кандидата была бы незаконной перед повторным голосованием.

"Конечно, мы считаем, что это является незаконной попыткой и вмешательством в выборы", - заявил Юраш.

 Фото: заседание суда состоиться сегодня в 21:00 в Шестом апелляционном суде Киева (РБК-Украина)

Напомним, адвокат Андрей Хилько сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева сегодня, 20 апреля, рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. время начала 21:00, 20 апреля.

Отметим, вчера, 19 апреля, перед вторым туром президентских выборов состоялись дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Владимир Зеленский во время дебатов заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственных ресурсов Украины.

Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать.

Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.

Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов
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